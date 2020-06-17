Firmalar Simülasyon ile Ne Tür Faydalar Sağlayabilirler?





Simarter Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Günal, firmaların simülasyon ile ne tür faydalar elde edebileceğini aktardı. Simülasyon sözcüğünün Latince'den türediğini ve Türkçe'de benzetim anlamına geldiğini belirten Günal, hizmet sektörüne veya üretim tesisine ait sistemlerin benzerlerinin bilgisayarda kurulması işlemine simülasyon denildiğini belirtti.









Simülasyonun birçok mühendislik dalında da etkin şekilde kullanıldığını aktaran Günal, endüstri mühendisliğinde, simülasyonun sistemlere daha bütünsel olarak bakmayı gerektirdiğini böylece firmaların daha geniş bir bakış açısı kazandığını ve daha verimli benzer simülasyon modelleri ortaya çıktığını belirtti.



