Firmalara digital dünya uyarısı - Son Dakika

Firmalara digital dünya uyarısı

Trio Media Marketing Direktörü Semra Öztürk, kurumların dijital dünyada yerini almasının artık bir zorunluluk halini aldığını belirterek, "Firmalar nasıl normal hayatta bir ofis, bir mağaza açıp bunun maliyetlerini bütçelendiriyorsa, sanal dünya da için de bütçesinde yer açmak durumunda" dedi.

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Trio Media Marketing Direktörü Semra Öztürk, kurumların dijital dünyada yerini almasının artık bir zorunluluk halini aldığını belirterek, "Firmalar nasıl normal hayatta bir ofis, bir mağaza açıp bunun maliyetlerini bütçelendiriyorsa, sanal dünya da için de bütçesinde yer açmak durumunda" dedi.


Semra Öztürk yaptığı açıklamada dijital dünya ile ilgili değerlendirmede bulunarak her kişi ve kurumun kendisini ifade edeceği mecraları doğru kullanmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, "Normal hayatta bir mağaza açıyorsunuz, içinin tefrişatını yapıyorsunuz. Ürünlerinizi yerleştiriyorsunuz. Ardından caddeden geçen kişinin sizi görmesi için tabela yaptırıyorsunuz. Kampanyalarınızı görmeleri için vitr inlere afişler hazırlıyorsunuz. Dijital dünya da farklı değil aslında. Orada da bir mağaza alanı almanız gerekiyor. Orada da satışla ilgilenen personelleriniz olmalı. Mağazanızın tabelası olmalı. Kampanyalarınızı duyuracak mecraları kullanmanız gerekiyor. Bunların hepsinin bir maliyeti var. ve firmalar bu maliyetlere bütçelerinden bir pay ayırmak zorunda. Dijital dünyada sadece bir alan adı alıp, statik bir web sitesi yer alma şansınız yok" dedi.


"Fuarlarda da dijital araçlar kullanılıyor"


Dijital dünyanın sadece e-ticaret yapanlar için gereklilik olduğuna dikkat çeken Direktör Öztürk, "Artık firmalar katıldıkları fuarlarda katalog, el ilanı gibi basılı ürünleri kullanmamaya başladı. Katılımcılar da ellerinde bir sürü tanıtım dokumanı ile dolaşmak istemiyorlar. Bu konuda örneğin fuar alanı ziyaretçilerini hedefleyen dijital tanıtım çalışmaları yapabiliyoruz. Belirli bir tarihte düzenlenen fuar katılımcılarını hedefleyen dijital çözümlerimizle, fuara katılan sektör temsilcilerinin bilgisayarlarına, telefonlarına kurumunuzun reklamlarını gönderebiliyoruz. Fuarda birkaç ay sonra bile o fuarın katılımcılarına firmamızla ilgili, düzenlediğimiz kampanyayla ilgili hatırlatıcı reklam çalışması yapabiliyoruz. Dijital dünyanın bu imkanından mutlaka faydalanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.


Trio Media hizmetleri hakkında da bilgi veren Öztürk, "Kurumlara sosyal medya içerik yönetimi, SEO çalışmaları, medya planlama, dijital marketing çalışmaları, kurumsal kimlik oluşturma konusunda destek veriyoruz. Bunun için İstanbul merkezli bir teknoloji şirketinin Gaziantep ofisini açtık. Bir yıldır Gaziantep'te firmalarımızla ciddi çalışmalara imza attık. Güzel sonuçlar aldık. Firmalarımızı dinleyip, firmaya özel çözümler üretiyoruz. Son zamanlarda yaşanan gelişmelere baktığımızda dijital dünyanın hayatımızın her alanına büyük yer ettiği görüyoruz. İnternet dünyasında görünürlük ve trafik ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması, doğru hedef kitleye ulaşılması ve sadık kullanıcı yaratılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiyi, yeni reklamcılık akımlarını takip ediyor stratejilerimizi bu akımı arkamıza alarak belirliyor, firmalarımıza özel çözümlerimizle online reklam alanında en doğru adımları atmalarına yardımcı oluyoruz. Detaylı bilgi almak isteyenler www.triomedias.com veya semra@triomedias.com adresinden ulaşabilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Semra Öztürk, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Firmalara digital dünya uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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