Firmalara dış ticaret desteği veren "ICBC İş Birliği Platformu" Türkiye'den de kullanılabilecek - Son Dakika

Firmalara dış ticaret desteği veren "ICBC İş Birliği Platformu" Türkiye'den de kullanılabilecek

31.03.2021 12:57
Firmalara dış ticaret desteği veren

Türkiye'de faaliyete başladığı günden itibaren Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Grubu'nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının dış ticaret işlemlerine yönelik avantajlı ürünler sunan ICBC Turkey, "ICBC İş Birliği Platformu"nu Türkiye'de de hizmete açıyor.

Türkiye'de faaliyete başladığı günden itibaren Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Grubu'nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının dış ticaret işlemlerine yönelik avantajlı ürünler sunan ICBC Turkey, "ICBC İş Birliği Platformu"nu Türkiye'de de hizmete açıyor.

ICBC Grubu açıklamasına göre, dünyanın en büyük bankası ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey, sınır ötesi ticarette işletmelerin karşılaştığı sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020'de hayata geçirdiği ICBC İş Birliği Platformu'nu Singapur, Malezya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerden sonra Türkiye'nin de kullanımına açıyor.

Finansal hizmetlerin gelişimi için "yeni bir iş modeli" yaratan ICBC İş Birliği Platformu, yerel ve yabancı işletmelere, dil engeli olmaksızın küresel iş fırsatlarından yararlanarak kapsamlı ve güvenli bir şekilde ticaret yapma imkan sunuyor.

ICBC İş Birliği Platformu, sadece küresel ölçekte bir hizmet ağı sunmayacak, aynı zamanda bu iş için görevlendirilmiş yaklaşık 300 kişilik profesyonel ekibi ile platforma kayıt olan firmalara özel danışmanlık, organizasyona katılım, platform kullanımı konusunda yönlendirme, platform üzerinden sunulan finansal hizmetler hakkında bilgilendirme ve global endüstri ağına güvenli bir şekilde bağlanma gibi birçok konuda destek verecek.

Yeni global ticaret modeli "ICBC İş Birliği Platformu"

Açıklamada verilen bilgilere göre, dış ticarete açılmanın geliştirilmesi ve ihracatın teknolojik yöntemlerle desteklenmesi hedefiyle işletmelere ilk defa bir platform üzerinden hizmet verilecek.

ICBC İş Birliği Platformu, her ölçekte şirketin küresel endüstriyel dünyaya ve tedarik zincirine daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak. Platformda 40'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin işletme bulunuyor.

Bu sene Türkiye'deki altıncı yılını kutlayacak ICBC Turkey'in faaliyete başladığı ilk günden beri stratejisi, ICBC Grubu'nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının ihracat işlemlerini kolaylaştıran ürünler sunmaktı.

"Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katma değer yaratacağı için mutluyuz"

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, aynı stratejinin bir parçası olarak hizmete girecek ve dış ticaretin güvenli gelişimine katkıda bulunacak platform hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Platform ithalat ve ihracatın desteklenmesi ve sınır ötesi ticarette işletmelerin karşılaştığı bilgi asimetrisi, dil engeli, belirsiz politikalar, vakitsiz finansal destek gibi sorunlara çözüm getirilmesinin yanı sıra her sektörden ve ölçekten işletmelere uluslararası pazarda büyümeleri için yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Platformu Türkiye'de de hizmete açmadan önce hemen her sektörden Çin'le ticareti olan yurt içi firmaları belirledik.

ICBC Turkey'nin Türkiye'deki en temel amaçlarından birinin Kuşak ve Yol Girişimi ile bağlantılı ticaret hacmini artırmak olduğunun altını hep çiziyoruz. Bu platform sayesinde firmalar Kuşak ve Yol Girişimi'nin öncüsü ICBC'nin hizmetlerini de yakından tanıma ve ortaklarıyla olan iş birliklerini güçlendirme fırsatı bulacaklar. ICBC İş Birliği Platformu üzerinden yarattığımız ve ICBC müşterilerine özel bu yeni, benzersiz ve tamamen ücretsiz iş modelinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katma değer yaratacağı için mutluyuz."

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Firmalara dış ticaret desteği veren 'ICBC İş Birliği Platformu' Türkiye'den de kullanılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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