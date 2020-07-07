Firmaları dolandıran sahte nakliyeciler yakalandı - Son Dakika

Firmaları dolandıran sahte nakliyeciler yakalandı

KOCAELİ, Eskişehir, Tekirdağ ve İstanbul'da firmalara sahte belgeler gösterip, ürünleri üzerinden dolandırıcılık yapan sahte nakliye firmalarına operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ, Eskişehir, Tekirdağ ve İstanbul'da firmalara sahte belgeler gösterip, ürünleri üzerinden dolandırıcılık yapan sahte nakliye firmalarına operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da 14 Mayıs ile 4 Temmuz arasında meydana gelen 4 ayrı nakliye dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulunan kişi ve firma yetkililerinin beyanlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere sahte ehliyet ile kendi araçlarına benzer araçların plakalarını verdiğini, daha sonra kendilerine ait araçla ürünleri alarak kayıplara karıştıklarını tespit etti.

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Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 4 Temmuz günü Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri Ankara'ya götürmek üzere İstanbul'da başka bir araca yükleyen N.Ş., E.Ö. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ele geçirilen malzemeler, korumaya alınarak sahibine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yakalanan 3 kişinin suç ortakları oldukları değerlendirilen B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K.'yi İstanbul'da, M.K.'yi ise Tekirdağ'da yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli'ne getirilen gözaltındaki 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Firmaları dolandıran sahte nakliyeciler yakalandı - Son Dakika
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