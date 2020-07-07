Firmaları dolandıran sahte nakliyeciler yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ, Eskişehir, Tekirdağ ve İstanbul'da firmalara sahte belgeler gösterip, ürünleri üzerinden dolandırıcılık yapan sahte nakliye firmalarına operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da 14 Mayıs ile 4 Temmuz arasında meydana gelen 4 ayrı nakliye dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlattı. Dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulunan kişi ve firma yetkililerinin beyanlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere sahte ehliyet ile kendi araçlarına benzer araçların plakalarını verdiğini, daha sonra kendilerine ait araçla ürünleri alarak kayıplara karıştıklarını tespit etti.