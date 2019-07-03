Son Dakika Haberleri: Firmaları güçlendirmek için Ar-Ge ve inovasyon atağı
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Firmaları güçlendirmek için Ar-Ge ve inovasyon atağı

29 dakika önce

DOSABSİAD, yeni döneme hızlı başladı.

Firmaları güçlendirmek için Ar-Ge ve inovasyon atağı, System.String[]
DOSABSİAD, yeni döneme hızlı başladı. 45 bin kişilik istihdam ve 4.5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Demirtaş OSB'nin derneği DOSABSİAD, yeni dönemde nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin yerleşmesi için çalışmalar yürütecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:02 
İhracat, OSB, Ekonomi
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