Firmaları güçlendirmek için Ar-Ge ve inovasyon atağı
29 dakika önce
DOSABSİAD, yeni döneme hızlı başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:02
DOSABSİAD, yeni döneme hızlı başladı. 45 bin kişilik istihdam ve 4.5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Demirtaş OSB
'nin derneği DOSABSİAD, yeni dönemde nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin yerleşmesi için çalışmalar yürütecek.
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