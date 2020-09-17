Firmaların 2019'da toplam aktifleri 8.59 trilyon lira

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2019 yılında toplam aktif büyüklüğü 8 trilyon 591 milyar 115 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu büyüklüğün, 6 trilyon 115 milyar 484 milyon lirasını kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ve 2 trilyon 475 milyar 631 milyon lirasını da öz kaynakların toplamı oluşturdu.

İmalat sektörü 2 trilyon 330 milyar 829 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 1 trilyon 809 milyar 262 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 792 milyar 685 milyon lira ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 492 milyar 819 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 358 milyar 650 milyon lira ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi. Toplam girişim sayısı içindeki payı 2019 yılında yüzde 15.8 düzeyinde kalan imalat sektörünün aktif büyüklüğü, tüm sektörler içinde en büyük bölümü oluşturdu.İmalat sektörü içinde fabrikasyon metal ürünleri imalatı yüzde 12.3, gıda ürünleri imalatı yüzde 11.3 ve giyim eşyalarının imalatı da yüzde 9.3 pay ile ilk üç sırayı aldılar.Aynı yılda imalat dışı sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payı yüzde 84.2 olarak gerçekleşti. İmalat dışı sektörlerde, toptan ticaret yüzde 17.8, ikamet amaçlı bina inşaatı yüzde 11.4 ve perakende ticaret yüzde 10.4 pay ile ilk üç sırayı aldılar.

TÜİK notunda; "Dönem olarak 2009-2019 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullanıldı" denildi. (Grafik)