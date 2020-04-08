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Firmaların yarısı % 50'den fazla ciro kaybetti!
41 dakika önce
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun araştırmasına göre cirolardaki azalış, Güneydoğu'da yüzde 71'e kadar çıkıyor.
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun araştırmasına göre cirolardaki azalış, Güneydoğu'da yüzde 71'e kadar çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:09
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