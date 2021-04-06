Firmanın sendikal örgütlenmeyi engellemesi işçilerin iş bırakmasına neden oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesi ve Erzincan İliç'te çalışan Türk Maden İş Sendikası üyelerine verdiği sendikal örgütlenme sözünü yerine getirmemesi yaklaşık 1000 işçinin iş bırakma kararı almasına neden oldu.

Çiftay şirketinin sendikal örgütlenme sözüne rağmen Sendikanın yapmış olduğu yetki belgesi başvurusuna daha önceki davayı geri çekmeyerek engel oldu. Çiftay Şirketi'nin yıllardır kendi bünyesinde çalışan işçilerin maddi ve sendikal haklarına engel olmasına karşı, Erzincan ve Kayseri'nin Develi ilçesinde çalışan yaklaşık 1000 işçi iş bırakma kararı aldı. Kararın yarın sabah saatlerinden itibaren faaliyete geçeceği öğrenildi. - KAYSERİ