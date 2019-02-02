Son Dakika Haberleri: Firmaya Teslim Etmedikleri 25 Ton İpliği Satarken Yakalandılar

Firmaya Teslim Etmedikleri 25 Ton İpliği Satarken Yakalandılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta tıra yükledikleri 25 ton ipliği teslim adresine götürmeyerek satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Firmaya Teslim Etmedikleri 25 Ton İpliği Satarken Yakalandılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ta tıra yükledikleri 25 ton ipliği teslim adresine götürmeyerek satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan bir tıra yüklenen 600 bin lira değerindeki 25 ton ipliğin, Bursa'daki adrese teslim edilmediğini öğrenen firma yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, tır sürücüsü M.N. (40) ile V. T. (46) ve R.O'nun (50) Gebze Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi girişinde olduğunu belirledi.

Şüpheliler, 600 bin lira değerindeki 25 ton ipliği İstanbul'da bulunan bir firmaya satmak isterken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen tır sürücüsü M.N. adli kontrolle serbest kalırken V. T. ve R. O. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Bursa, Gebze, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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