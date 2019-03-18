Son Dakika Haberleri: Fırsat Garajı İçin Geri Sayım Başladı

Fırsat Garajı İçin Geri Sayım Başladı

1 saat önce

İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği Fırsat Garaj etkinlikleri 23 Mart-7 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor.

Fırsat Garajı İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği Fırsat Garaj etkinlikleri 23 Mart-7 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor.

212 Fırsat Garajı, 23 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında 212 Outlet'te açılıyor. Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, en düşük fiyatlarla etkinlikte olacak. Yapılan duyuruya göre Fırsat Garajı'nda dünyaca ünlü birçok markanın indirimli ürünlerini en cazip fiyatlarıyla sunulacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

7 Nisan, 23 Mart, Ekonomi
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