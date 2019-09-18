Son Dakika Haberleri: Fırsat Garajı'na geri sayım
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Fırsat Garajı'na geri sayım

1 saat önce

Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

Fırsat Garajı'na geri sayım, System.String[]

Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.


Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markaların ürünlerinin cazip fiyatlarla tüketiciye sunulacağı 212 Fırsat Garajı, 21 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında 212 Outlet'te açılıyor. Birçok dünyaca ünlü markanın ürünleri 3P kapalı otoparktaki projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve ekstra indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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