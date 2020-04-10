Fırsatçı medikalciye işlem başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, covid-19 salgını nedeniyle piyasadan topladığı çok sayıda maske, eldiven, dezenfektan ve tıbbi malzemeyi fahiş fiyatla sattığı ileri sürülen medikal firma sahibi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kısa süre önce yapılan medikal firma operasyonunun ardından başka bir firma ile ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışmayı genişletti. Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri, medikal firmanın deposunda çok sayıda stoklanmış tıbbi malzeme, dezenfektan ürünleri, eldiven ve maske ele geçirdi. Gözaltına alınan firma sahibi G.D.,'nin salgın nedeniyle piyasadan topladığı maske, eldiven, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyatta sattığı ileri sürülüyor. "Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen G.D., hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR