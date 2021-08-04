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Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı - Son Dakika

Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

04.08.2021 10:10

Türkiye'de yaşanan her felakette ortaya çıkan fırsatçılar orman yangınlarında da kendini gösterdi. Fırsatçılar, son bir hafta içerisinde eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne yüzde 630'lara kadar zam yaptı.

Türkiye'de her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar yangında da boy gösterdi. Pandemide maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine göz dikti. Yangın söndürme topundan eldivene hatta yangın kremine kadar hemen hemen her ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı.

Her felakette ortaya çıkıyorlar! Fırsatçılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

ELDİVENE BİR GÜNDE YÜZDE 633 ZAM

Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medyada sıkça dolaşan yangındaki ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatları tek tek incelendi. En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığını görüldü. 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 zamlanarak 330 TL'ye çıktı. İkinci yüksek zam ise yangın söndürme topunda yapıldı. 6 ay önce 262 TL olan yangın söndürme topu 460-480 TL'den satılıyor.

Her felakette ortaya çıkıyorlar! Fırsatçılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

FİYATLAR AĞUSTOSTA ARTTI

28 Temmuz'da başlayan yangınlarla birlikte zamlar da ayyuka çıktı. Örneğin; 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 TL iken 1 Ağustos itibarıyla yüzde 15 artışla 490 TL'ye çıktı. 28 Temmuz'da 165 TL olan tozlu 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL, 60 TL olan 1 kg'lık yangın söndürme tüpü de 2 Ağustos itibarıyla yüzde 17'lik artışla 69 TL'ye yükseldi.

Her felakette ortaya çıkıyorlar! Fırsatçılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

MASKEDE YÜZDE 11 ARTIŞ

Yangınla mücadelede vatandaşların dumandan etkilenmesini önlemek için en önemli gereçlerden biri de maske. Her ürüne olduğu gibi maskeye de zam fırsatı da kaçırılmamış. 1 Ağustos'a kadar 215 TL olan aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 241 TL'ye çıkarıldı.

31 Temmuz'a kadar 85 TL olan çelik burunlu iş ayakkabılarının fiyatı ise yüzde 10 artarak 90-95 TL'ye kadar yükseldi. 5 Temmuz'da 65 TL olan baret lambasının fiyatı yüzde 14 artışla 75 TL'ye, 28 Temmuz'a kadar 180 TL olan uzun görüşme mesafeli el telsizi ise yüzde 8'lik artışla 195 TL'ye çıktı.

KREMİ İKİYE KATLADILAR

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı. Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.

GIDAYA DAHİ GÖZ DİKTİLER

Fırsatçıların sadece yangın müdahale araçlarına değil bölgedeki insanların temel gıda ihtiyaçlarına da göz dikmesi pes dedirtti. Yangın bölgelerinde bulunan insanlara gıda desteği sağlamak için gönderilen konserve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Örneğin, 200 gramlık 48 adet nohut pilaki fiyatının 28 Temmuz'a kadar 172 TL iken bu tarihten itibaren yüzde 77'lik artışla 306 TL'ye yükseldi.

Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

Türk Lirası, Türkiye, Yangın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı - Son Dakika Ekonomi


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