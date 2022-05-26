Fırsatçılar bu sefer kripto para borsalarına akın etti!

Son dönemde borsaları yazılım açığı nedeniyle dolandırıcılık çeteleriyle savaşıyor. Kripto para borsalarının anlık sistem açıklarını yakalayıp haksız kazanç elde eden fırsatçılar, borsalar durumu fark edene kadar elde ettikleri paraları çekiyorlar. Türk borsaları bu sorunu fark edip hesaplarını dondurunca "Borsalar paramızı gasp etti" diyerek sosyal medya ve haber sitelerinde sistematik olarak algı yaratıyor.

Türk menşeili bir kripto para borsasının yöneticisi konu hakkında "Her yasal şirket gibi kripto para borsalarının da kullanıcı sözleşmeleri var ve bu sözleşmeye istinaden manipülatif işlem yapan hesaplar kapanıyor. Hesap içindeki tutar zaten kendilerinin değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal olarak işlem yapan bu işletmeleri sanki dolandırıcı gibi gösterip hem borsaların hem de kripto varlık adının algısını iyice zor duruma düşürüyorlar. Aslında bu durumdan borsalar mağdur fakat bu kişileri ciddiye almak istemiyorlar. Bu kişiler de bu açıktan faydalanıyor" şeklinde konuştu.

İrili ufaklı her kripto para borsasını deneyen bu kişiler periyodik olarak bu işe devam ediyorlar. Borsalar bu tip sistem hatalarını düzeltti ancak fırsatçılar haksız yarar sağlamak için hala yanlış algı oyunlarına devam ediyor