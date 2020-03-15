Fırsatçılar cezalandırılacak - Son Dakika
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Fırsatçılar cezalandırılacak

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs sonrası vatandaşların korkularını fırsata çevirmeye çalışan firmalara tepki gösterdi.


Vatandaşları mağdur etmelerine izin vermeyeceğiz


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çin'in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkemizde de gerekli tedbirler alınarak süreç yürütülmektedir. Bu mücadelenin yanı sıra ticaret ahlakına uymayan görüntülerle de karşılaşmaya başladık. Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de ürünleri normalinden çok yüksek fiyatlara satmaya çalışan firmalar gün yüzüne çıktılar. Özellikle makarna, un, yağ, şeker gibi ana kalem ürünlerde ve dezenfektan, kolonya ve maske gibi vatandaşların kendilerini hastalıktan korumaları için gereken ihtiyaçlarını yüksek fiyatlarla satmaya çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve korkularından faydalanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan firmalara karşı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz desteğiyle, Odamız disiplin mekanizmalarını harekete geçirdik. Bu firmalara karşı hak ettikleri cezaları uygulayacağız. Vatandaşlarımıza yaşatılan bu mağduriyete karşı sessiz kalmayacağız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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