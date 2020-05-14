Fırsatçılara 'Fırsat' vermemek için siperlik üretimine başladılar - Son Dakika

Fırsatçılara 'Fırsat' vermemek için siperlik üretimine başladılar

Siperlik fiyatlarının pahalı olduğunu öğrenen Kayserili firma, hem ucuz hem de uzun ömürlü siperlik ürettiler

KAYSERİ - Kayseri'de bir plastik firması, korona virüsle mücadele kapsamında kullanılan siperlik fiyatlarının arttığını öğrenince daha kaliteli ve uzun ömürlü siperlik üretti. Üretilen siperlikler Türkiye'nin her tarafına gönderilirken, ayrıca 5 ülkeye de ihraç ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 11 Mart'ta Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulan ürün, yüz süperlikleri oldu. Ürüne artan talep ile beraber fiyatları da artınca, Kayserili plastik firması harekete geçti. Daha ucuz ve daha uzun ömürlü yüz siperliği üreten firmanın ürününe yurtiçi ve yurtdışından talep yağıyor.

EnKa Plastik ve Gıda Ambalajları Firma Yöneticisi Samet Adıgüzel, "Covid-19 salgını tüm dünyada gerçekleştiğinde henüz Türkiye'ye gelmemişti. Türkiye'ye geldiğinde bir haber üzerine girişimde bulunmak istedik. Haber de Türkiye'de yapılan ürünlerin devlete ve sağlık sektörüne çok fahiş fiyatlara satıldığı söyleniyordu. Bunun ardından Ar-Ge bölümümüzü devreye sokarak 'Biz burada ne yapabiliriz' diye düşündük. Yoğun çalışmalar sonucunda, gıda ambalajı yaptığımız ekipmanlar ile siperlik yapmamızda bir mahsur olmadığını ve hızlı bir şekilde ürün çıkarabileceğimizi düşündük. Buna istinaden özverili bir çalışma ile yeni tasarladığımız bir ürünü çıkardık. Burada, taşın altına bizimde elimizi koymamız gerektiği bilincindeydik. Biz hedefimize ulaştığımıza inanıyoruz. Birçok fırsatçılara aman tanımadan, bunlara fırsat açtırmadan ürünümüzü piyasaya çıkarmış olduk. Diğer ürünlere istinaden gerçekten çok kaliteli bir ürün çıkardık. Birçok araştırmamızın sonucunda sağlık çalışanlarımızın ve normal nihai tüketicilerimizin en çok siperlik konusunda rahatsız olduklarını ve kullanımında zorlandıklarını gördük. Bu çalışmaların sonucunda ürünümüzü piyasaya çıkardık. Diğer ürünlerde basit kırtasiyeden bulabileceğimiz asetat malzeme, steril olmayan malzemeler kullanılıyordu. Biz bunlarda pet malzeme kullandık. Diğer taraftan ürünün 100 derecelik bir açı ile açılmasını sağlayıp yukarıda durmasını sağladık. 180 derecede tekrar durmasını sağladık. Gözlük ile kullanılabileceğini düşündük. Bu çalışmaların sonucunda hijyenik bir ortamda Türkiye ve tüm dünya halkına bu ürünü hizmet için çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, "Bu ürün piyasaya çıktıktan sonra ürüne olan ilgi gerçekten yüksekti. Çünkü birçok şehirden, hatta yurtdışından diğer ürünler ile kıyaslaması yapıldı. Bugünlerde aldığımız tepkilerde 'Sizin ürününüz çok farklı' cümlesini kullandılar. Ürün paketleme aşamamız steril bir ortamda oldu. Kutulama şeklimiz insanlara daha iyi, daha hijyenik bir ürün verebilmek için ayrı bir güzellik katmış oldu. Gelen tepkilerden çok memnunuz. Bu ürünümüz Kayseri'den çıktıktan sonra ciddi bir serüven ile tüm dünyaya dağılıyor diyebiliriz. Türkiye de ki şehir hastanelerinden tutun da, köylerdeki sağlık merkezlerine kadar şuanda ürünümüz ulaşmış durumda. Ayrıca ihracat olarak da İngiltere, İsviçre, Almanya, Kazakistan ve Hollanda gibi ülkelere ihracatını yağmış bulunmaktayız. Bu memnuniyet gerçekten çok farklı bir duygu bunun için tüm dünya ve Türkiye halkına gösterdikleri tevazu ve teveccüh için teşekkür ederim ve ülkemizin ve tüm dünyanın bu durumundan kurtulup refaha ermesini temenni ediyorum" dedi.