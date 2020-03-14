Fırsatçılara göz açtırılmayacak - Son Dakika
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Fırsatçılara göz açtırılmayacak

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Korona Virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret il müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

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DÜZCE (İHA) – Korona Virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret il müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


Korona virüs tedbirlerinin arttırılmasının ardından, Korona Virüsü fırsat bilerek fırsatçılık yapmaya çalışan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden esnaflara yönelik, ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişiklikleri kontrol etti. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
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