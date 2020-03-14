Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava - Son Dakika
Son Dakika Genel Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava - Son Dakika

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

6 saat önce

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava Malatya'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

MALATYA - Malatya'da bir esnaf, iş yerinden alışveriş yapan müşterilerine korona virüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.

Malatya'da hediyelik kayısı satışı yapan İrfan Yılmaz, Korona virüs salgını ile birlikte hijyen ürünlerinde fiyatların artırılmasına tepki göstererek, iş yerinden alışveriş yapan her müşteriye ücretsiz kolonya hediye ediyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan fırsatçılara tepki gösteren esnaf Yılmaz, "Salınla birlikte kolonya, dezenfekte ve maske fiyatlarını yükselttiler. Bu fırsatçılıkla bir yere varamazlar" dedi. Fiyatları salgını fırsata çevirerek arttıranlara tepki gösteren Yılmaz, bu duruma tepki olarak hediyelik kayısı sattığı iş yerinde alışveriş yapan herkese kolonya hediye ettiğini söyledi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da, yaşanan fırsatçılığa tepki gösterirken, bu tür esnaflara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Fırsatçılara inat alışveriş yapana kolonya bedava

İrfan Yılmaz, Malatya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
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