Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar - Son Dakika

Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar

6 saat önce

Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar Genç ASKON Gaziantep şube üyeleri, korona virüsü fırsatçılarına inat vatandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttılar.

Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar

GAZİANTEP - Genç ASKON Gaziantep şube üyeleri, korona virüsü fırsatçılarına inat vatandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttılar.

Korona virüsüne karşı dünya ve Türkiye'nin mücadelesi sürerken, durumu fırsata çevirip bazı ürünleri stoklayanlara bir tepkide ASKON Gaziantep Şubesinden geldi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri 15 Temmuz Demokrasi meydanında vatandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttı.

"Fırsatçı ve stokçulara inat"

Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılıç fırsatçı ve stokçulara tepki göstererek, "Şu anda dünyada ve Türkiye'de korona virüsü ile karşı karşıyayız. Bizler genç ASKON ailesi olarak ücretsiz dezenfektan jel dağıtıyoruz. Sağlığımız için el temizliğine önem vereceğiz, kalabalıktan uzak duracağız, mümkün olduğu kadar ev veya işten çıkmayacağız. Biz sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir derneğiz. Bugünde dezenfektan jel dağıtarak fırsatçılara ve stokçulara inat olsun diye böyle bir hamle yapıyoruz" diye konuştu.

Fırsatçılara inat bedava dezenfektan jel dağıttılar

Gaziantep, Türkiye, Genç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

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