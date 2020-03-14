Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar - Son Dakika

Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı.

Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı. Bir alışveriş marketinin önünde bedava, soslu ve haşlanmış makarna dağıtan firmaya yoğun ilgi gösterildi. Firmanın satış elemanı Suzan Atalık, ""Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var. Marketlere baktığımızda makarna fiyatları hala aynı seviyede" dedi.


Korona virüs salgını endişesiyle vatandaşların markete hücum etmesi sonu marketlerde rafların büyük bir kısmı boşaldı. Özellikle dezenfektanların ve makarna ile unların bulunduğu reyonların boşaldığı görülürken, bir makarna firması, alışveriş merkezinin önünde vatandaşa ücretsiz haşlanmış makarna dağıttı. Firmanın ücretsiz makarna dağıttığını gören çok sayıda vatandaş, makarnanın tadına bakabilmek için sıraya girdi.


Fırsatçılara tepki gösterdi


Öte yandan makarna dağıtımıyla ilgili konuşan Suzan Atalık, özellikle internet üzerinden makarna fiyatlarına fahiş zamlar uygulayan alışveriş sitelerine tepki gösterdi. Makarnanın fiyatının hala aynı seviyede olduğunu ve marketlerde hiçbir şekilde zamla karşılaşmadığını söyleyen Atalık, "Fahiş fiyatlar olduğuna çok fazla olduğuna inanmıyorum. Ben bunların hepsine bir oyun olduğuna inanıyorum. Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:22 Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
18:20 İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi
18:18 ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi-2
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırsatçılara inat bedava makarna dağıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]