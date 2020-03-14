Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar - Son Dakika

Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar

6 saat önce

Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı.

Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bir makarna firması, internette makarnayı fahiş fiyata satan fırsatçılara inat bedava makarna dağıttı. Bir alışveriş marketinin önünde bedava, soslu ve haşlanmış makarna dağıtan firmaya yoğun ilgi gösterildi. Firmanın satış elemanı Suzan Atalık, ""Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var. Marketlere baktığımızda makarna fiyatları hala aynı seviyede" dedi.

Koronavirüs salgını endişesiyle vatandaşların markete hücum etmesi sonu marketlerde rafların büyük bir kısmı boşaldı. Özellikle dezenfektanların ve makarna ile unların bulunduğu reyonların boşaldığı görülürken, bir makarna firması, alışveriş merkezinin önünde vatandaşa ücretsiz haşlanmış makarna dağıttı. Firmanın ücretsiz makarna dağıttığını gören çok sayıda vatandaş, makarnanın tadına bakabilmek için sıraya girdi.

Fırsatçılara tepki gösterdi

Öte yandan makarna dağıtımıyla ilgili konuşan Suzan Atalık, özellikle internet üzerinden makarna fiyatlarına fahiş zamlar uygulayan alışveriş sitelerine tepki gösterdi. Makarnanın fiyatının hala aynı seviyede olduğunu ve marketlerde hiçbir şekilde zamla karşılaşmadığını söyleyen Atalık, "Fahiş fiyatlar olduğuna çok fazla olduğuna inanmıyorum. Ben bunların hepsine bir oyun olduğuna inanıyorum. Fırsatçılardan ötürü internette fahiş fiyatlar var" dedi.

Fırsatçılara inat bedava 'Makarna' dağıttılar

Kırklareli, Lüleburgaz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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