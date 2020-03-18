Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor - Son Dakika

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor

6 saat önce

İzmirli tekstil firması sahibi, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi üzerine, fahiş fiyata maske satanlara karşı bedava maske dağıttıklarını duyurdu.

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor, System.String[]

İzmirli tekstil firması sahibi, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi üzerine, fahiş fiyata maske satanlara karşı bedava maske dağıttıklarını duyurdu. Bu örnek harekete mağazanın müşterileri ve vatandaşlardan da birçok olumlu tepki geldi.


İzmir merkezli ünlü bir tekstil firmasının sahibi Alper Özmızırak, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi ve artış göstermesi üzerine fahiş fiyata maske satanlara karşı örnek bir harekette bulundu. Fırsatçılara inat korona virüsünden korunmak için takılan maskeleri ücretsiz olarak dağıttığını söyleyen Özmızırak, bu uygulamadan sonra olumlu yönde birçok geri dönüş aldığını söylerken, kendisi gibi ücretsiz maske dağıtmak isteyenlere de maske temin edebileceğini belirtti.


Sosyal medya hesabından duyurdu, bir çok olumlu tepki aldı


Bedava cerrahi maske dağıtarak vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan Alper Özmızırak, korona virüsü salgını sebebiyle insanların virüsten korunmak için maskeye ihtiyacı olduğunu, bunlara ulaşmanın zorluklarını giderebilmek amacıyla böyle bir faaliyete giriştiklerini söyledi. Öte yandan Özmızırak, maskeye ulaşmanın zorluğunun da sebep olduğu merdiven altı üretim ve fahiş fiyatlara satışın da bir nebze önüne geçmek amacında olduklarını belirtti.


"Hiç bir malın değeri, insan hayatından daha değerli değildir"


Fırsatçılara inat bedava maske dağıtan firma sahibi Alper Özmızırak, "Piyasadaki yoğun merdiven altı maske trafiğine inat, gücüm yettiğince elimizdeki satışa hazır CE standartlı cerrahi maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldım. Hiç bir malın değeri, insan hayatından daha değerli değildir. İhtiyacı olanlar kendileri için birer tane olmak kaydıyla Konak'taki mağazamızdan maske edinebilir. Bedava maske kampanyama maddi destek vermek isteyen, benim gibi dağıtmak amacı ile kaliteli, resmi faturalı cerrahi maske isteyen kurum, kuruluş ve kişiler de benimle irtibata geçebilirler" dedi. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:46 Kaynak: İHA

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