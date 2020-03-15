Fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı - Son Dakika

Fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı

Kolonyaya köylüler izdiham oluşturdu

DÜZCE - Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından, Düzce'de bir çok noktada kolonya satışları patladı. Fırsatçılık yaparak kolonya fiyatlarını yükseltenlere inat Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, kolonyayı köylülere 1 liraya sattı. Köyde kolonya almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakasının ardından halk, kolonya ve el dezenfektanları satan noktalara akın etti. Fakat fiyatlar korona virüsü sonrasında fırsatçılar tarafından bir anda zamlandı. Kolonya fiyatlarının fırsatçılar tarafından zamlandığını gören Yeni Taşköprü Köyü muhtarı Hüseyin Gür, köylülere kolonyayı 1 liradan sattı. Köyde bulunan kolonya fabrikasından alınan 80 derecelik kolonyaları köy meydanında hazırlanan stantlarda köy halkına 1 liraya satışa çıkartmasının ardından halk kolonyaları almak için izdiham oluşturdu. Köylüler korona virüs sonrasında fırsatçıların kolonyaları zamlandığını bu nedenle köy muhtarının yaptığı çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.



'Halkımıza 1 liraya kolonya veriyoruz'

Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, korona virüs nedeni ile vatandaşların kolonyaya rağbet gösterdiğini, bazı fırsatçıların ise fiyatları zamlandığını fakat halka kolonyayı Yeni Taşköprü'de 1 liraya sattıklarını dile getirdi. Gür; " Öncelikle korona virüs olayından sonra aşırı derece ile kolonya ihtiyacı doğdu. Dehşet derecede de bu fiyatları abartmaya başladılar. Bir karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayır sever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi bir ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Halkımıza yardımcı olalım bizde bu kolonyaları dağıtalım dedi. Karaborsadan değil de halkımıza yardımcı olmak için bu kolonyaları bize verdi. Muhtarlığımız aracılığı ile bütün halkımıza 80 derece kolonyanın burada dağıtımını yapıyoruz. Etrafta kolonyayı bulamayan vatandaşlarımız bulduklarında da çok fahiş fiyat olduğunu söylüyorlar. Burada bizim ucuza verdiğimizi duyan köylüler, vatandaşlar gelip buradan kolonya alıyorlar şu anda. Biz kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz' dedi.

Vatandaşlarda tanesi 1 liraya satılan kolonyaları koli koli alarak evlerine götürdü.