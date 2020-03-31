Fırsatçılara karşı meslek lisesi öğrencileri harekete geçti - Son Dakika
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Fırsatçılara karşı meslek lisesi öğrencileri harekete geçti

6 saat önce

Fırsatçılara karşı meslek lisesi öğrencileri harekete geçti Korona virüse karşı meslek liseleri görevde Daha kaliteli kumaş ile uygun fiyata maske Denizli'de meslek liseleri korona virüs salgınının ardından maske, dezenfektan, siperlik ve eldiven gibi birçok ürünün üretimine geçti.

Fırsatçılara karşı meslek lisesi öğrencileri harekete geçti

Korona virüse karşı meslek liseleri görevde

Daha kaliteli kumaş ile uygun fiyata maske

DENİZLİ - Denizli'de meslek liseleri korona virüs salgınının ardından maske, dezenfektan, siperlik ve eldiven gibi birçok ürünün üretimine geçti. Denizli'de 3 meslek lisesinin öğrencileri Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliği ile maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Dünyada ve Türkiye'de korona virüs salgının görülmesinin ardından bakanlıklar kendi yetki alanlarında tedbir kararlarını yayımlamaya başladı. Dünyada yaklaşık 750 bin insana enfekte olan salgının Türkiye'de görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Liselerinde maske üretimi için genelge yayımladı. Denizli'de Osman Aydınlı Kız Meslek Lisesi, Servergazi İMKB Kız Meslek Lisesi ve Buldan Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Lisesi'nde AR-GE ve üretim çalışmalarına başlandı. Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında üretim faaliyetlerinin bir kısmı odaya ait atölyede gerçekleştiriliyor. Maske üretiminin her aşamasında öğrenciler yer alırken alan öğretmenleri ve odaya ait personeller de görev yapıyor. Günlük üretim kapasitesi 4 bin ve 5 bin arasında değişen atölyelerde hedef ise günde 10 bin maske üretebilmek olduğu öğrenildi. Yurt dışından dahi teklifler geldiği atölyeler üretim kapasitesi kentten gelen siparişlere yetişmiyor. Üretilen maskelerden kar amacı güdülmediği maliyet fiyatına müşterilere sunuluyor. Okul, işletme işbirliği protokolü kapsamında meslek liselerine ücretsiz destek verdiklerini belirten Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Atalay Coza, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren bu korona virüs salgınından dolayı okul işletme iş birliği projesinde biz de meslek odası olarak Denizli'deki 3 okula yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ücretsiz olarak maske yapımında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı makine aksamlarında ve kalifiye elaman anlamında yardımcı olup günlük kapasitelerini 2-3 katına çıkartıyoruz. Aynı zamanda buraya gelen öğrencilerimize pratik halinde ellerini geliştirerek ileri dönük devletimize milletimize faydalı bir meslek grubu olarak öğrenci yetiştiriyoruz. Yapılan maskeler kumaş olarak daha kaliteli. Denizli'de üretilen kumaşlardır. Okulumuz bunu tedarik etmektedir. Biz de bazı ön işlemlerini yaparak ücretsiz karşılıklı olarak yapıyoruz" dedi.

"Vatanımıza, milletimize faydalı olmak için çalışıyoruz"

Gönüllü olarak geldiklerini ve maske üretiminin her aşamasında görev aldıklarını belirten 12. sınıf öğrencisi Gökşin Mezus, "Burada gönüllü olarak çalışıyorum. İlk başta ütülenerek bize geliyor. Sonra ben kenarlarına ben açma çekiyorum. Diğer 3 arkadaşım lastik dikiyorlar. Sonra biyeye geçiyor. Biyeden sonra kenarları temizlenerek ütüye geçiliyor. Ütüden çıktıktan sonra sayılarak paketleniyor. ve sonra sipariş gelen yerlere teslim ediyoruz. Geçen hafta pazartesi başladık. Bu haftada devam ediyoruz. Gönüllük esasına göre gelmekteyiz. Vatanımıza, milletimize faydalı olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fırsatçılara karşı meslek lisesi öğrencileri harekete geçti

Meslek Lisesi, Türkiye, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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