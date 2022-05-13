Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat - Son Dakika
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Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat

13.05.2022 12:57

Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat Yazlık ekim sezonunun ve üst gübrelemenin devam ettiği bu aylarda tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ve gübre sektörünün hareketlenmesiyle, son zamanlarda piyasada tanınmış gübre ithalatçısı veya üreticisi firmaların torbalarını taklit etmek...

Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat

EDİRNE - Yazlık ekim sezonunun ve üst gübrelemenin devam ettiği bu aylarda tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ve gübre sektörünün hareketlenmesiyle, son zamanlarda piyasada tanınmış gübre ithalatçısı veya üreticisi firmaların torbalarını taklit etmek suretiyle piyasada sahte gübre satışları çoğaldı.

Ekim sezonunun başlamasının ardından harekete geçen bazı fırsatçıların, piyasaya sahte gübre sürme oyunu da devreye giriyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, özellikle onaylı etiketi olmayan gübrelerin alınmaması konusunda uyarıda bulunurken, tarım ürünleri sorumlusu ve çiftçiler gübre alımında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda açıklamada bulundu. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir tesiste görev yapan Tarım Ürünleri İşletme Müdürü Samet Çakal, ilk olarak çuvalların üzerindeki gübre takip sisteminin koyduğu barkot ile bilgisayardaki barkot numarasının uyuşup uyuşmadığına bakılması gerektiğine dikkat çekti.

"İlk olarak barkot numarasını sorgulamalıyız"

İlk önce o barkot numaralarının sorgulanması gerektiğini belirten Çakal, "Ayrıca her gübrenin üzerinde parti numaraları yazar. Bu parti numaralarından hangi partiye ait oldukları ve ne zaman üretildikleri de yazar. Tescillerinden içeriklerini kontrol edebilme şansımız oluyor. Sahte gübreyle karşılaşan çiftçiler Tarım İl Müdürlüklerine ya da Tarım İlçe Müdürlüklerine başvurabilirler. Burada aldıkları numunelerle laboratuvarda tahlil yaptırıp onun sonucuna göre diğer çiftçiyi bilgilendirebilirler" şeklinde açıklamada bulundu.

"İlçe Tarımın düzenli olarak takip etmesi lazım"

Gübrenin sahte olup olmadığının kullanıldıktan sonra anlaşılabildiğini belirten Çömlekakpınar köyü üreticilerden Mehmet Erdur, "Tarlada ne kadar fark olduğunu daha sonra gözlemleyebiliriz. Bu iş ile ilgilenen içeriğine ne kadar ne koymuş bilemeyiz. Ekinleri etkileyebilir çünkü bu çözeltiler için daha sonra ayrı ilaçlar veriyorlar. Atılan çözeltinin dengesini sağlamak için yapıyorlar. Öyle bir şey ki yerli tohumlarımız kalmadı. Onlarda bizlere bu ilaçları satıyorlar. Bunun için biz ülkece bu işe el atabiliriz. İlçe Tarımın düzenli olarak takip etmesi lazım" dedi.

Sahte gübre kullanıldığının verimin düşmesiyle anlaşılabileceğini belirten üreticilerden İrfan Cezayir, sahte gübrenin önüne geçilmesi için ilk önce denetimlerin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Sahte gübrenin ekili alanların tümüne zarar verdiğini aktaran Cezayir, gübrede yüzde 30-40 oranında sahtelik olması halinde ekilen ürünün kilosu ve veriminin de azaldığına dikkat çekti.

Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat

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Tarım Ürünleri, Edirne, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat - Son Dakika


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