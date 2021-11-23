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FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU - Son Dakika

FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU

23.11.2021 12:18

SIFIR otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericiler, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek eşi, çocukları ve akrabalarının üzerine araç satın alıyor.

SIFIR otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericiler, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek eşi, çocukları ve akrabalarının üzerine araç satın alıyor. Fırsatçılar, sıfır araçları yüksek miktarda karla hemen satışa koyuyor. Bayi yetkilisi Serkan Sucu, Daha aracı almadan bizim showroomumuzda fotoğrafını çekip internete ilana koyanlar bile var. Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar dedi.

Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları, bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor.

DAHA ARABAYI ALMADAN SHOWROOMDA ARABANIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP İLANA KOYAN VAR

Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu Türkiye'de bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661 bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı yüksek derecede bulunabilirlik problemi var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun 12.63 olduğunu görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı bizden alıyor. İsmini de galerici olarak değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Sadece galeriler değil normal vatandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı almadan bizim showroomumuzdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Daha showroomdayken aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar dedi.

EŞİNİN, ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE SATIN ALANLAR VAR

Serkan Sucu Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Sadece galericiler değil normal vatandaş da bunu yapıyor. Biz müşterimize fiyatı söyledikten sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacaksınız' diye sorma hakkımız olmadığı için araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekletiyor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda. Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz, biz zaten otomobili satmak için kurulmuş bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı saklayarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim olduğunu belirlemek mümkün değil ama bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı olduğunu fark edersek satmayız zaten. Devletin ya da distribütörlerin kara liste yapabilmesi imkansız, farklı akrabalara alınsa soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz diye konuştu.

ADAM ALIR DA BİNER DE SATAR DA, BİZ BUNA NE DİYELİM

Oto galeri sahibi olan Mustafa Karayılan Bu siteyi gezdiyseniz teşhir edilen bir sıfır araba yoğunluğu yok. Galericilerin haricinde farklı kişiler sıfır arabayı yatırım amaçlı alıyormuş. Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Bunun çözümü bayilerde. Sıfır araç avına çıkıp da piyasada sıfır arabalar nerede onu bulalım yakalayalım demekle bunu çözemeyiz. Aracı bütün ailenin adına alıp da satıyorlarsa bunu da önlemek biraz zor. Bu işi yapan kişi 'Benim param vardı, binecektim sonra satıyordum' diyebilir. Burası da serbest piyasa adam alır da biner de satar da buna biz ne diyelim Sıfır araba bol olsaydı bunları yaşamazdık dedi.

FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU
FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIRSATÇILARIN 'SIFIR ARAÇ' OYUNU - Son Dakika
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