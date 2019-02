Fırsatçılık Yapanlara İzin Vermeyeceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı ilaçsız bırakmak istemediklerini ve fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı ilaçsız bırakmak istemediklerini ve fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacaklarını söyledi. Koca, Yunanistan'daki H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerle ilgili de Türkiye'de özel bir salgın durumunun olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış programı için Karabük'e geldi. Valiliği ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, ilaç almakta vatandaşların zorluk yaşadığı iddialarına da yanıt verdi. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Bakan Koca, "Bununla ilgili ben birkaç defa tekrarladım. Özellikle her yıl şubat ayının 15'inde açıklanması gereken, 5 gün sonra yani 19'undan sonra yürürlüğe girmesi gereken bir fiyat güncelleme yapılması gerekiyor. Sektörler bir araya gelip bununla ilgili daha önce her yıl yüzde 70 olarak euro ortalama kuru çarpılarak elde edilen bir değerdi. Biz sektörle konuşarak bundan sonraki yıllar bu yüzde 70'i yüzde 60 çarpan olarak kabul edip ve bunun tebliği de önceki gün yayınlandı. Tebliğ gereği düzenleme devreye girmiş olacak. Bunu fırsata çevirmek isteyen üretici, depocu, eczacıların olduğunu biz sahada müşahede ettik. Bunun dışında ilaçlara da fiyat düzenlemesi yaptık. Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmak istemiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu denetimler devam edecek. Sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Buna rağmen sorun yaşayacak olan vatandaşlarımız mutlaka bize ulaşsın, gereği yapılacak. Bizim ilaç takip sistemimiz var. Herkesin güvendiği ve bilinen üreticiden depocuya ve eczaneye tedarik zincirini takip eden bir sistem. Hem sistem ve hem de sahadaki denetimlerden bunu görebiliyoruz. Karabük'te bu anlamda stokçuluk yapan bir süreci denetimlerde görmedik. Buna rağmen denetimlerimiz sürecek" diye konuştu.



YUNANİSTAN'DA H1N1 VİRÜSÜNDEN ÖLÜMLER



Yunanistan'da H1N1 virüsünden meydana gelen ölümler hatırlatılarak, Türkiye'de böyle bir salgının olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Koca, "Biz de bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi gibi adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını, bununla ilgili tedbirlerin alındığını söyleyebilirim" dedi.



(Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı/İHA)

