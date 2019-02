First Lady Macron Bakan Atamalarına Bile Müdahele Ediyor'

DAILY Telegraph'ın haberine göre La Parisien dergisinden gazeteciler Ava Djamashidi ve Nathaniel Schuk'un yazdığı 'Madame La Presidente' adlı kitapta, First Lady ve eşinin etrafındaki 'kıskanç' erkek yardımcılar arasında bir rekabet yaşanıyor. Çok yakın bir arkadaşa dayandırılan bilgiye göre, Elize Sarayı 'nda Macron'un yakın çevresindeki erkek yardımcıları, First Lady'nin cumhurbaşkanı üzerindeki etkisinden o kadar rahatsız ki "Ölmesini hayal ediyorlar ifadeleri yer aldı.YARDIMCILAR BİR KADINLA REKABETE ALIŞKIN DEĞİLKitapta "First Lady, beyninin sağ tarafı. Elize Sarayı'nın kapıları kapanır kapanmaz ona danışıyor" yazıyor. Kitapta ayrıca Brigitte Macron 'un Eğitim Bakanlığı görevine Michel Blanquer'in getirilmesinde rol oynadığı ve Macron'un istifa eden Çevre Bakanı Nicolas Hulot 'u kabul etmemesini sağladığı belirtiliyor. Dün piyasa çıkan kitapta "Yardımcılar bir kadınla rekabet etmeye alışkın değiller. Gündüz Macron'a bir karar aldırıyorlar, akşamına kabul etmediğini söylüyor ve ertesi gün yine fikrini değiştiriyor" ifadeleri de yer alıyor.