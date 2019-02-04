First Lady'nin 725 Euro'luk Ayakkabısı Ödünç Çıktı
57 dakika önce
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron tarafından giyilen Louis Vuitton marka 725 Euro değerinde olduğu öğrenilen spor ayakkabılar, vatandaşların gözünden kaçmadı.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un Mısır
ziyaretinde eşi Brigitte Macron
tarafından giyilen Louis Vuitton
marka 725 Euro değerinde olduğu öğrenilen spor ayakkabılar, vatandaşların gözünden kaçmadı. Fransa
'da vatandaşların alım gücünün çok düşük olmasından şikayet ettiği ve gösteriler yaptığı bir dönemde First Lady'nin pahalı ayakkabılarla Mısır gezisi Fransızların tepkisini çekti.
'HİÇ BİR KIYAFETİ KENDİSİNE AİT DEĞİL'
İngiliz Daily Mail
gazetesi Brigitte Macron'un yakınlarına ulaştığını iddia ederek, yakınlarının First Lady'nin hiçbir kıyafetinin kendisine ait olmadığını, Cumhurbaşkanlık
Sarayınca bedava kıyafet sistemi geliştirildiğini ve Fransız tasarımcıların tanıtım amacı ile Brigitte Macron'a tasarımlarını ödünç gönderdiklerini söyledi.
Daily Mail, 725 euro değerindeki spor ayakkabının satışa sunulan bir model olmadığını ve aynı markanın benzeri modellerinin 580 ile 620 Euro arasında satıldığına dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:25
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