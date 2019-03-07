Fırst Robotics'de Kazananlar ABD'deki Şampiyonaya Katılacak

– Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçılarından Fikret Yüksek Vakfı'nın düzenlediği FIRST Robotics Competition etkinliğinde kazanan takımlar Nisan ayında ABD'deki şampiyonaya katılacak.

– Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçılarından Fikret Yüksek Vakfı'nın düzenlediği FIRST Robotics Competition etkinliğinde kazanan takımlar Nisan ayında ABD'deki şampiyonaya katılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen İstanbul Regional'da Brezilya, İsviçre, Polonya ve Türkiye'den 34 lise takımı yer aldı.



Robot performansının yanı sıra teknik birikimleri ve topluma kazandırdıkları değerler ile incelenen takımlar bu kriterler çerçevesinde farklı sektörlerden alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu ödüllendiriliyor.



İstanbul Regional'da aldıkları ödüllerle 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde ABD'deki şampiyonada yarışmaya hak kazanan takımlar şöyle sıralandı:



3646 Integra (Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi)



5883 Spice Gears (Polonya)



7108 Voltran (Pertevniyal Lisesi)



7481 İstiklal (Kastamonu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi)



7585 4th Dimension (İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi)



7585 AGR (Alkev Okulları)



Robotik teknolojileri Word, Excel bilmek kadar sıradanlaşacak



Türk takımları sponsoru 3M'nin Türkiye Ar-Ge Müdürü Onur Yenipazarlı, "Robotik teknolojileri Word, excel bilmek kadar sıradanlaşacak" dedi.



Etkinlikte "Türk Takımları Sponsoru" olarak yer alan 3M'nin Türkiye Ar-Ge Müdürü Onur Yenipazarlı, "3M olarak geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerin temelinde 'bilim' yatıyor. Bilim, inovasyon ve teknoloji DNA'mızın kritik bir parçasını oluşturuyor. Bugün artık yaşamaya başladığımız Endüstri 4.0 çağında da robotik teknolojilerinin yeni nesil yetkinlikler arasında olacağını, bu sebeple büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Robotik teknolojisi çok kısa bir süre içerisinde neredeyse Word, Excel bilmek gibi sıradanlaşacak. Biz de 3M olarak Türk gençlerinin bu yeni dönem yetkinliklerini elde etmesi için elimizden gelen desteği vermiş olmaktan ötürü mutluyuz" dedi.



Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel tarafından eğitime destek vermek amacıyla 1998'de kurulan Fikret Yüksel Vakfı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçıları arasında bulunuyor. FIRST Robotics Competition, lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı benimsiyor. Öğrencilerden, belirlenen oyun ve kurallar dahilinde robotlarını yapmaları, aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturması bekleniyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

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