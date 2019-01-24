Fırtına Ağaç Devirdi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, yolu kapattı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, yolu kapattı. Ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.



Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında, bir okaliptus ağacı, etkili olan fırtına nedeniyle yola devrildi. Koçarlı ile Bağarası mahallesi arasındaki yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Koçarlı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.



- Aydın

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