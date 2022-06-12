Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

12.06.2022 18:51

Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı Elazığ'da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi.

Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtına sonrasında ağaç devrildi. Ağacın altında kalarak yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Olay, kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan fırtınaya dayanamayan bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir kişi ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevre güvenliği alan belediye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı
Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Fırtına, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırtına ağacı devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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