Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı - Son Dakika

Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında kaldırım kenarında bulunan ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinde ise camlar kırıldı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir faciayı önledi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:18 Kaynak: İHA
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