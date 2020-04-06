Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı - Son Dakika

Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
6 saat önce
Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Fırtına ağacı ortadan ikiye ayırdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli esen fırtınada ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında kaldırım kenarında bulunan ağaçlar devrilirken bazı iş yerlerinde ise camlar kırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir felaketi önledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:39 Kaynak: İHA
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