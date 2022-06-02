Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
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Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

02.06.2022 03:03

Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir anda şiddetlenen ve yirmi dakika süren fırtına sonrası bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir anda şiddetlenen ve yirmi dakika süren fırtına sonrası bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle çatıdan düşen bir kişi yaralandı.

Aydın'da meteorolojinin yaşanması muhtemel fırtına ve yağış uyarısı sonrası, akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kara bulutların ardından çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren fırtına ortalığı birbirine katmaya yetti. Efeler Mahallesi 1430 Sokak üzerinde bulunan bir çam ağacı sokak içerisinde park halinde bulunan 09 AEL 982 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinden kaldırdı. Ekipler devrilen ağacı keserek yolu yeniden trafiğe açtı. Bir başka olay da Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan bir ağaç fırtınanın etkisi ile yola devrildi. Ağaç, devrildiği esnada okulun bahçe demirlerine de zarar verirken yolun bir bölümünü kapladı. Kısa sürede bölgeye gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bir süre yolu trafiğe kapattı.

"Fırtınadan uçan çatı ağaçta asılı kaldı"

Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ise bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı bölgede bulunan bir ağacın tepesinde asılı kaldı. Zaman zaman şiddetlenen rüzgar sebebi ile çatının yere düşme tehlikesi yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ağaçtaki çatı itfaiye ekiplerinin çalışması ile tehlike oluşturmadan yere indirildi.

"Çatıdan düşen bir kişi yaralandı"

Aydınlı vatandaşlar bir anda etkili olan fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 kişinin de çatıdan düşerek yaralandığı öğrenildi. Bir alışveriş merkezinin çatısında fırtınatya hazırlıksız yakalanan şahıs rüzgarın şiddetiyle çatıdan düştü. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Fırtına, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika


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