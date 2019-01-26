Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Seyir Halindeki Otomobillerin Üzerine Devirdi
40 dakika önce
Fırtına ağaçları kökünden söktü, seyir halindeki otomobillerin üzerine devirdiANTALYA - Antalya'da etkili olan fırtına, ağaçları kökünden söktü, devrilen ağaçlar seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi.
Fırtına ağaçları kökünden söktü, seyir halindeki otomobillerin üzerine devirdi
ANTALYA - Antalya
'da etkili olan fırtına, ağaçları kökünden söktü, devrilen ağaçlar seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, kent merkezinde hayatı felç etti. Sağanak ve doluyla birlikte saatte 50 km hıza ulaşan rüzgar, ağaçları kökünden söktü. Kentin en işlek caddesi 100.yıl bulvarı üzerinde seyir halindeki olan iki otomobilin üzerine 10 metre yüksekliğindeki dev ağaçlar devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan sürücüler de çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkartıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları parçalayarak bulunduğu yerden çıkarttı.
Sürücülerden Nuri Bekmez olay anını, "Yolda ilerlerken birden üstümüze devrildi. Çok şükür hafif atlattık" sözleriyle anlattı.
Trafiğin tek şeritli verildiği bulvar üzerinde yağmur ve doluya aniden yakalanan vatandaşlar da, çareyi binaların altına sığınmakta buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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