Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına yağmurla birlikte evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi.

Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına yağmurla birlikte evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi.

Alaşehir'de akşam saatlerinde esen fırtına, Beşeylül Mahallesi Osman Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan sac çatıyı uçurdu. Çatı, boş bir araziye uçarken ev sahibi Asım Yenen, "Ne olduğunu anlayamadık, birden çıkan rüzgarın etkisiyle çatı yere düştü. Allah'tan boş arsaya düştü" dedi.

İstasyon Mahallesi Bağkent sitesinde de bir çınar ağacı G.S.'ye ait park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Belediye ekipleri ağaçları kesip temizleyerek, otomobili ağacın altından çıkardı. Akkeçili Mahallesi mevkiinde Necip Özdemir'e ait 5 dekar bağ alanı ise direkleriyle birlikte yere yatarken, Mehmet Özdemir'e ait bağın iki sırası da devrildi, Lisan Uysal'a ait şeftali, ceviz ve erik ağaçları da fırtınadan zarar gördü. Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum. Birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur ağaçları devirdi. Meyveleri yere döktü. Kendimi evin içine zor attım." diyerek fırtınanın şiddetini anlattı.

(HK-SC-AŞ-Y)

Alaşehir, Manisa, Akça, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Son Dakika

17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:44 Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
07:57
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
04:01
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
00:46
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına Alaşehir'de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]