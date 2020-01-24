Fırtına, anamur'da seraları vurdu - Son Dakika
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Fırtına, anamur'da seraları vurdu

6 saat önce

Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜMersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü.

Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)

TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu.

Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.

İşçiler ile seraya yeni naylon kaplamaları yerleştiren Gökben, yektililerden yardım istedi.

Fırtına, anamur'da seraları vurdu

Mersin, Tarsus, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:50 Kaynak: DHA
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