Son Dakika Haberleri: Fırtına apartman çatısını uçurdu
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Fırtına apartman çatısını uçurdu

1 saat önce

Tekirdağ'da akşam saatlerin etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.

Fırtına apartman çatısını uçurdu, System.String[]

Tekirdağ'da akşam saatlerin etkili olan şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi'nde haftasonu için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Cuma günü öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Hayrabolu ilçesindeki bir apartmanda ciddi maddi hasara yol açtı. Rüzgardan dolayı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen bazı parçalar civardaki otomobillere de zarar verdi. Yetkililer kötü hava koşullarından dolayı vatandaşların gerekli önlemleri alması konusunda uyarıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:59 Kaynak: İHA
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