Fırtına asırlık sedir ağacını devirdi - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Ören Mahallesi'ndeki asırlık sedir ağacını devirdi.

Burhaniye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, Ören Mahallesi'ndeki 18 metre uzunluğındaki sedir ağacının devrilmesine neden oldu. Yolu kapatan ağaç, Burhaniye Belediyesi ekiplerince motorlu testere ile kesilerek, kaldırıldı. Ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi. Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü söyleyen Kemal İşi, "Rüzgar sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar da toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç rüzgara dayanamamış. İnşallah, başka ağaçlar yıkılmaz" dedi.