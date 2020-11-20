Fırtına balık fiyatlarını arttırdı - Son Dakika

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

20.11.2020 09:22

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan fırtına tezgahlardaki balıklarını arttırdı.

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan fırtına tezgahlardaki balıklarını arttırdı.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren fırtına balık fiyatlarını doğrudan etkiledi. Balıkesir'de balıkçılık ile uğraşan işletme sahibi Ramazan Afacan son zamanlardaki balık fiyatlarını değerlendirdi. Ramazan Afacan palamut balığının mevsiminin sona ermesiyle beraber ağlarına çinekopun takıldığı belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 25, İstavrit ve Sarıkanat 25 lira ile 30 lira arası ve Çinekop 50 lira ile 70 lira arasında satılıyor. Palamut bu sene Eylül ayının başlarında boldu. Bu bolluk da 10-15 gün sürdü. Zaten palamut balığı göç balığı olduğu için fazla uzun sürmez mevsimi. Şuanda palamut göç balığı olduğu için bitti. Birkaç gündür çinekop gelmeye başladı. Çinekopun fiyatı da 50-60 lira arasında değişiyor. Birkaç gündür de fırtına etkili olduğu için şuanda fiyatlar bu yüzden biraz pahalı. Ancak tezgahlarımızda balıklarımız hala bol" ifadelerini kullandı.

Satışlarının da olduğunu ancak pandemiden dolayı bekledikleri satışa ulaşamadığını belirten Ramazan Afacan, "Satışlarımıza gelirsek Allah'a çok şükür oluyor ancak beklediğimiz satışlarımız yok. Bu da pandemiden dolayı. Balık her mevsimde tüketilir. Balık çocuklarımıza faydalı, bu hastalığa karşı da faydalı. Balık 24 saat boyunda her sezon yenilebilir. Balık sağlığımıza da faydalıdır. Deniz ürünü sonuçta" şeklinde konuştu.

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

Marmara Denizi, Balıkesir, Fırtına, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırtına balık fiyatlarını arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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