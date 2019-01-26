Son Dakika Haberleri: Fırtına Balık Fiyatlarını Yükseltti

Fırtına Balık Fiyatlarını Yükseltti

39 dakika önce

Fırtına balık fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Fırtına Balık Fiyatlarını Yükseltti, System.String[]
Fırtına balık fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Ege ve Marmara denizinde çoğu teknenin denize açılamaması balık fiyatlarını arttırdı. Fırtına sebebiyle teknelerin denize açılamaması, açılanların ise yeterince balık avlayamaması sebebiyle balık fiyatlarının normalin üzerinde seyrettiğini belirten Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız, "Bugün bozuk hava şartlarından dolayı hamsi çıkmadı, tezgahta yok. Hamsi gibi bir çok balık da yok. Olanlarsa çok az. Sardalya 15, istavrit 20, yetiştirme çipuralar 30, levrekler 35. Deniz çipurasınının kilosu 60 lira. Bazı balık fiyatları neredeyse et fiyatlarını yakaladı. Umarım havalar normale döner ve fiyatlar düşer" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:42:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtına Balık Fiyatlarını Yükseltti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]