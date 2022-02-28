Fırtına balık tezgahlarına esti - Son Dakika
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Fırtına balık tezgahlarına esti

28.02.2022 11:19
Fırtına balık tezgahlarına esti

Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkili olan fırtına balık tezgahlarını etkiledi.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkili olan fırtına balık tezgahlarını etkiledi.

İki gündür etkili olan fırtına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halini olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatları yükseldi. Balıkhane boş kaldı. Bazı balıkçı esnafının balık azlığından kepenk kapattığı Balıkhane de balıkçılar fırtınanın dinmesini bekliyor. Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar bir kaç gündür fırtınalı gidiyor. Balık geliyor ancak az miktarda geliyor. Kayıkların hepsi çalışmıyor. Balık az geldiği için de fiyatlar biraz yüksek oluyor. Hamsi, İstavrit ve Kolyoz balığı geliyor ve hepsi de kilosu 50 liradan satılıyor. Havaların 2 veya 3 gün daha böyle olmasının bekliyoruz. Balık halimize taze balık geliyor, az geliyor ancak, bu hiç balık gelmiyor anlamına gelmesin. Kayıklar çalışıyor ancak hepsi çalışmıyor" şeklinde konuştu.

(Ömer Turan/ İHA)

Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti
Fırtına balık tezgahlarına esti

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Karadeniz, Fırtına, Marmara, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına balık tezgahlarına esti - Son Dakika


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