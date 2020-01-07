Fırtına balık tezgahlarını vurdu - Son Dakika
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Fırtına balık tezgahlarını vurdu

6 saat önce

Balıkesir'de yoğun bir şekilde etkili olan fırtına balık tezgahlarında fiyatların yükselmesine neden oldu.

Fırtına balık tezgahlarını vurdu, System.String[]

Balıkesir'de yoğun bir şekilde etkili olan fırtına balık tezgahlarında fiyatların yükselmesine neden oldu.


Balıkesir'in yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve kıyı bölgelerindeki fırtına balık fiyatlarını arttırdı. Balıkesir'de 3 gün boyunca etkisini gösteren fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir merkezinde tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatları el yakıyor. Balıkesir'de fırtına dolayısıyla 15 lira olan hamsinin kilosu 30 liraya çıkarken, istavrit 30 TL, barbun 50 TL'den satışa çıktı. Tezgahlarda balık çeşitliliğinin ise az olduğu görüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması, balık tezgahlarında balık azlığına ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Balıkesir'de balıkçılık yapan Cevat Öner, balık fiyatlarının yükselmesine değinerek, "Balıkesir'de vatandaşlar bol bol balık tüketmekte ama bu sene havaların soğuk gitmesinden dolayı balık fiyatları biraz yükseldi. Hamsi Karadeniz'e geri kaçtı. Palamut ve çinekop bu sene fazla çıkmadı. Hamsi 15 liraydı şu an 30 liraya yükseldi. Hava sakin olursa, daha iyi balık satıyoruz. Hava durumunda fırtına olursa eğer gemilerimiz çıkmıyor ve gemiler de limana çekiliyor, olay bu şekilde olunca denizde balık tutulması az oluyor. Denizden çekilen balığın az oluşu fiyatlara da yansıyor, biz de tezgahlara az balık koyuyoruz, günlük getiriyoruz ve satıp evimize gitmenin peşine düşüyoruz" dedi.


Balıkçılar fiyatların kısa süre içinde tekrar normale dönmesini beklediklerini söylediler. - BALIKESİR

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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