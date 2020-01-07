Fırtına balıkçı barınağını vurdu - Son Dakika

Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen sel Serik'te bulunan balıkçı barınağını vurdu. Bazı küçük tekneler ve botlar batarken bazıları da dalgalar sebebiyle yerlerinden kurtularak açığa doğru sürüklendi.



Antalya'da iki gündür devam eden yağışlar Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında da hasara sebep oldu. Şiddetli yağmurdan dolayı balığa çıkmayan balıkçılar, ertesi sabah barınağa geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Balıkçı barınağında bazı tekneler su alıp batarken bazı tekneler çekeklerden kurtulup sürüklendi.



Tekne sahipleri suların çekilmesiyle teknelerini kurtarmayı beklemeye başladı. Balıkçılardan Osman Canlı, gördüğü manzara karşısında hem şaşkınlığa düştü hem de sinirlendi. Tekne sahiplerini teknelerinin başına çağıran Canlı, "5 tekne batmış durumda. Çok kötü bir durum var, yağmur hala devam ediyor. Teknelerimizin içi su almış, bunlar sel suyu. Teknelerin birinde yaban ördeği var. Garibim o da neye uğradığını şaşırmış orada bekliyor" şeklinde konuştu. Bölgede yağışın yer yer devam ettiği bildirildi. - ANTALYA