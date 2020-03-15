Fırtına balıkçıları olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Fırtına balıkçıları olumsuz etkiledi

6 saat önce

Ege Denizi'nde etkili olan lodos, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlayan balıkçıları olumsuz etkiledi.

Fırtına balıkçıları olumsuz etkiledi, System.String[]

Ege Denizi'nde etkili olan lodos, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlayan balıkçıları olumsuz etkiledi.


Didim'de balıkçıların olumsuz hava koşullarına rağmen her gün denize açıldığını belirten Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, son günlerde lodos açık denizde avlanan balıkçıları olumsuz etkilediğini, ilçede yer alan üç su ürünleri kooperatifin yaklaşık 200 aktif çalışan balıkçı üyesinin bulunduğunu ifade etti.


Didim Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Bahri Aslan da, ilçe açıklarında çupra, kefal, istavrit ve çinakop balığın ağırlıklı olarak yer aldığını belirterek, "Son zamanlarda denizden çıkan balık sayısında azalış var. Akşam saatlerinde denize açılıyor ve sabaha karşı limana geliyoruz. Denize açılırken günlük tutulan balık miktarı değişirken bugün 60-70 kasa balık çıktı. Onları da İzmir soğuk hava depolarına gönderdik ve oradan da halka arz ediliyor" diye konuştu.


İç sulardaki 15 Eylül 2019 tarihinde başlayan balık avlanma sezonu 15 Nisan 2020 tarihinde sona ereceği ve balık avlanma yasağın başlayacağı belirtildi. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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