Fırtına balıkçıları vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına balıkçıları vurdu - Son Dakika

Fırtına balıkçıları vurdu

6 saat önce

KARADENİZ'de etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Fırtına balıkçıları vurdu, System.String[]

KARADENİZ'de etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle, avlanmak için denize açılamayan ve teknelerini balıkçı barınaklarına çeken Samsunlu balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyledi. Malkoç "Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şu an bize hiçbir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor. Şu an sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Balıkçılarımız bu balığı avlayıp, balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor" dedi.


Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi
Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına balıkçıları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]