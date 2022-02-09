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Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu - Son Dakika

Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu

09.02.2022 23:34
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu

Mersin'de etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu.

Mersin'de etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı binanın önündeki araçların üstüne düşerken, şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Dün geceden bu yana kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgarla birlikte birçok ağaç devrilirken, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın da çatısı yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. 4 araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Belediye ekipleri, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlatırken, bazı vatandaşlarda bölgedeki odunları yakmak için topladı. - MERSİN

Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu

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Fırtına, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu - Son Dakika


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