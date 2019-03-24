Son Dakika Haberleri: Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu (Ek)

Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu (Ek)

30 dakika önce

1)MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle etkili olan fırtına, Konak ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu (Ek), System.String[]
1)MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR 

İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle etkili olan fırtına, Konak ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Bugün saat 00.30 sıralarında Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın çatısı etkili olan fırtınaya dayanamayarak uçtu. Sokakta herhangi bir vatandaşın olmaması olası bir faciayı önlerken, arka sokağa düşen çatı, elektrik tellerine takılarak havada kaldı.Olayı gören mahalle sakinleri durumu AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektrik akımını kapatırken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan, mahalle sakinleri herhangi bir durum olmasına karşın nöbet tutmaya başladı. Olayın ardından dışarıya çıktığını ifade eden Kadri Yüksel Babayiğit (48), Saat 00.30 büyük bir gürültü  ile kalktık. Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şuan bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Bizde burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Selçuk, Konak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bingöllü Çoban, 8 Yıl Sonra Yine "Yas Yas Yas Gley" Dedi, Bu Sefer Koyunlar Geldi Ambulans Şoförüne Neden Yol Vermedin Dayağı Kamerada Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırtına, Binanın Çatısını Uçurdu (Ek)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]