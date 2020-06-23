Silivri'de Çatalca yolu üzerinde şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçan evden detaylar İSTANBUL - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Silivri Çatalca yolu üzerinde bir evin çatısında hasar meydana geldi.
Silivri'de Çatalca yolu üzerinde şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçan evden detaylar İSTANBUL - Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Silivri Çatalca yolu üzerinde bir evin çatısında hasar meydana geldi
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23.06.2020 23:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına bir evin çatısını uçurdu - Son Dakika